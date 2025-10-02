×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yazar Ergün Poyraz, tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Yazar Ergün Poyraz Tutuklandı#Özlem Çerçioğlu#Sosyal Medya
Yazar Ergün Poyraz, tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 18:41

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle sabah saatlerinde gözaltına alınan yazar Ergün Poyraz, tutuklandı.

Haberin Devamı

 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, avukatları aracılığıyla Ergün Poyraz'ın sosyal medyada evinin fotoğraflarını paylaşarak hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Poyraz'ı 'kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek ve yaymak' suçlamasıyla Çakırbeyli'deki evinde gözaltına aldı. Poyraz, sosyal medya hesabından "Şu an evimden beni gözaltına aldılar. Emniyete götürülüyorum. Ve beni ne için gözaltına aldıklarını da söylemiyorlar" yazılı paylaşımda bulundu.

Yazar Ergün Poyraz, tutuklandı

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergün Poyraz, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yazar Ergün Poyraz Tutuklandı#Özlem Çerçioğlu#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!