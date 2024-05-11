Yazar Çağrı Dörter’e hatıra ormanı sürprizi

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Selin Çakmak’ın öncülük ettiği yaklaşık 500 kişilik okur topluluğu, ‘Garip’ adlı kitabın kapağında yer alan “Var olan her zerrenin hikâyesi” ifadesinden hareketle eserin yazarı Çağrı Dörter için bir doğum günü sürprizi yapmaya karar verdi. Proje, büyük orman yangınlarına dikkati çekmek ve tabiatın gördüğü zararı bir nebze olsun telafi etmek amacıyla başlayan bir iyilik hareketine dönüştü. Okur topluluğu, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Gökçekısık Mahallesi’nde oluşturdukları “Çağrı Dörter-Garip Hatıra Ormanı”nda 5 bin 313 fidanı toprakla buluşturdu.