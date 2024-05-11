×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yazar Çağrı Dörter’e hatıra ormanı sürprizi

Güncelleme Tarihi:

#Selin Çakmak#Orman#Yazar Çağrı Dörter
Yazar Çağrı Dörter’e hatıra ormanı sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2024 07:00

Etkinlik yaklaşık 150 kişinin katılımıyla düzenlendi.

Haberin Devamı

Selin Çakmak’ın öncülük ettiği yaklaşık 500 kişilik okur topluluğu, ‘Garip’ adlı kitabın kapağında yer alan “Var olan her zerrenin hikâyesi” ifadesinden hareketle eserin yazarı Çağrı Dörter için bir doğum günü sürprizi yapmaya karar verdi. Proje, büyük orman yangınlarına dikkati çekmek ve tabiatın gördüğü zararı bir nebze olsun telafi etmek amacıyla başlayan bir iyilik hareketine dönüştü. Okur topluluğu, Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Gökçekısık Mahallesi’nde oluşturdukları “Çağrı Dörter-Garip Hatıra Ormanı”nda 5 bin 313 fidanı toprakla buluşturdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selin Çakmak#Orman#Yazar Çağrı Dörter

BAKMADAN GEÇME!