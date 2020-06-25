Yaza yenilmeyelim, vakalar artmasın

“Koronavirüs salgının oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda hak edilmiş, dayanağı sağlam bir iyimserlik içindeyiz. Kontrol dışı gelişmeleri ayrı tutarsak, önümüzdeki günlerin bu yaz günleri gibi aydınlık günler olacağı konusunda güçlü gerekçelerimiz var.

Bıkkınlığa düşmek, bu uzun soluklu mücadelede geriye düşmek, rehavete kapılmak riske açılmak anlamına gelir. Maske tüm Türkiye’de ortak sorumluluğumuz, mecburiyet olan illerde ise sorumluluk kat kat fazladır. Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Sokağa çıkma kısıtının salgının önlenmesi açısından önemi neyse, bugün aynı önemi maske ve mesafe uygulamalarının taşıdığını unutmamalıyız.

Sıcak yaz günlerindeyiz. Mevsim en rahat, en iç açıcı giysileri gerektirirken, bu havada maske kullanmak geçen aylardaki gibi kolay değil. Hepimiz zorluk yaşıyoruz. Lütfen sıcaklara yenilmeyelim. Eğer sıcaklara yenilirsek vaka sayılarının artışa geçeceğini, bunlardan bir kısmının yoğun bakıma düşeceğini unutmayalım.

YAYILMA HIZINDA AZALMA YOK

Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanı henüz yoktur. Bu iki iyimser ama yanlış kanıyı günlük hayatımıza dayanak yapmamanızı, yaz boyu dikkati elden bırakmamanızı istirham ediyorum. Mevcut şartlarda büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlar halen risk grubundadır.

İKİNCİ DALGAYI YAŞAMIYORUZ

İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Daha önce biz yoğun bakımda yüzde 53 oranında hastamızı kaybederken, şu an yüzde 2’lere düşmüş oldu. Virüsün etkisinin düştüğü anlamında değil, tedavi ile erken dönem yaklaşımla burada sonucu daha pozitif aldığımızı net söyleyebiliriz. Şu dönemde birinci dalganın devamı olan dalgalanmaları yaşadığımızı, yeni bir ikinci dalga şeklinde olmadığını, vaka sayılarının yer yer bazen öngördüğümüzden daha fazla olduğunu da görüyoruz... Vaka sayısındaki artış rehavetin olmuş olması.

VAKALARIN YAŞ ORTALAMASI 32’YE DÜŞTÜ

Eskiye göre hastane yükümüzün olmadığını, daha az olduğunu, hastaneye yatan, yoğun bakıma giren, entübe olan hastamızın vefat etme oranlarının giderek çok düştüğünü görüyoruz. Vefat eden vatandaşımızın yaş ortalamasının da giderek yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs’tan önce ortalama 71 yaş iken, şu an 74’e kadar çıkmış oldu. Vaka sayılarında ise daha önce 41 iken ortalama yaş şu an 32’ye kadar düşmüş oldu.

(Turistlerle ilgili tedbirler) Önümüzdeki günlerde, 7 merkezde Antalya, Dalaman, İzmir, İstanbul’da iki merkez, Bodrum ve Trabzon olmak üzere test merkezilerini oluşturacağımız noktalar olacak.

SINAV İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK

“Sağlık yönünden sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık. Sınavın ertelenmesi durumunda, risk bugünden çok daha büyük olabilirdi. Bugünkü gerekçeler yarın da büyüyebilir. Sınavın ne getireceği meçhul bir zamandansa, şimdi yapılmasına ilgili kurullar tarafından karar verilmesi doğru görünmektedir... Öneri olarak söylüyorum; birilerinin gelmesi gerekiyorsa yanlarında bir kişiyle gelmeleri ve okuldan 50-60 metreden sonra mesafede öğrencinin yalnız okula geçişinin sağlamanın önemli olduğunu, aracıyla evladını getirmek isteyenlerin olması durumunda mümkün mertebe aracından ebeveynlerin inmemeyi sağlarlarsa huzursuz olduğumuz görüntüleri yaşamamış oluruz.”

1.492 YENİ VAKA

Türkiye’de dün koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5.025’e yükseldi. Bakan Koca’nın paylaştığı koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 53 bin 486 test yapıldı, 1.492 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 191 bin 657 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 914’e yükselirken, entübe hasta sayısı 356’ya düştü. Dün 1.386 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 164 bin 234’e ulaştı. Bakan Koca, Twitter paylaşımında, “Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok” dedi.

TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI YÜZDE 1’İN ALTINDA

Bakan Koca, basın toplantısı çıkışında bir gazetecinin ‘Türkiye’nin R0 değeri kaç’ sorusuna “1.01” yanıtını verdi. COVID-19 tarama testleri kapsamında toplam 153 bin kişinin taranacağını anımsatan Koca, “Şu an taranan kişi sayısı 118 bin oldu. 118 bin içinde PCR taramasıyla pozitif bulduğumuz oran binde 2.8. Son derece düşük. Yine aynı zamanda antikor testi yapıyoruz. Bu ise şu dönemde binde 8.1. Yani toplumun bağışıklığı yüzde 1’in altında. Bazı illerimizde bunun biraz daha yüksek olduğunu biliyoruz. Adıyaman yüzde 3, İstanbul’da yüzde 3’ün üzerinde. Antep’te yüzde 2.8. Toplamda 0.86. Yani binde 8.6. Toplumda yaygın bir taşıyıcılığın ve koruyuculuğun olmadığı, o nedenle herkesin tedbirlere önem vermesi gerektiği ortada” dedi. Koca, şuan yeni kısıtlamanın gündeme gelmediğini, Kurban Bayramı’nda kısıtlama olup olmayacağı sorusuna ise “Şimdiden söylemem zor. Büyük oranda Ramazan’da olduğu gibi olmayacağı kanaatindeyim.” yanıtını verdi.