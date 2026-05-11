Yaz yaklaştı korkulu rüya başladı: KKK şüphesiyle ilk ölüm haberi geldi

#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi#Sivas#Akıncılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 12:45

Yaz aylarının korkulu rüyası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (K.K.K) havaların ısınmasıyla yeniden gündeme geldi. Sivas'ta tedavi gören 60 yaşındaki hasta K.K.K. şüphesiyle hayatını kaybetti.

Akıncılar ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İlhan Cevahir, 10 gün önce köyündeki arazide madımak topladıktan sonra rahatsızlandı.

K.K.K. ŞÜPHESİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cevahir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Cevahir, bu sabah hayatını kaybetti. Morga kaldırılan İlhan Cevahir'in cenazesi, köyünde toprağa verilecek. 

