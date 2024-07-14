Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu

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Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz izinlerini kullanmak için ana vatana gelmeyi sürdürüyor. Kara yolu ile gelen gurbetçiler, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman araç kuyruklarının oluştuğu Kapıkule'de 25 peronun tamamı açılarak, gurbetçilerin ülkeye giriş işlemleri gerçekleştiriliyor.

'DEPREMZEDE AİLEMİ ZİYARET EDECEĞİM'

Almanya'dan gelip, memleketi Malatya'ya giden Gül Özkan, "Yolculuk güzel geçti, yollar güzel, her şey güzel. Çok şükür, heyecan var tabii ki. Ailemizi göreceğiz. Memleketimiz Malatya. Depremzede olduğumuz için, orada aile var, ziyaret edeceğiz. Türk bayrağı altına girdik, bundan güzel bir şey var mı? Tabii ki yok" dedi.

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'OĞLUMA DÜĞÜN YAPACAĞIM'

Almanya'nın Stuttgart şehrinden gelen Rıfat Berk ise Türkiye'de oğluna düğün yapacağını belirtti. Berk, "42 saat oldu, hala yoldayız. Sivas Şarkışla'ya gidiyoruz, 1200 kilometre yolum var. Dün Bulgaristan'a giriş 3,5 saat sürdü. 4 kilometre yol, inşaat var, diye kesmişler ama inşaat yok. 4 hafta tatil yapacağım. Oğlum uçakla geliyor, oğlumu evlendireceğim. Yalnız o uçakla geliyor, uçak şirketlerini alkışlıyorum; kişi başı 700 euro para verdi. 2 kişi mecbur kara yoluyla geldik, bir de eşyalarımız var. Düşünün gurbetçilerin halini" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE GELİNCE TÜM SIKINTILARI UNUTTUK'

Belçika'nın Gent şehrinden gelen İsmail ve İlayda Türkoğlu çifti de yeni doğan bebekleriyle yola çıktıklarını anlattı. İsmail Türkoğlu, "Bu yıl tatil zamanında başladı. Afyon Emirdağ'a gidiyoruz. Kapıkule kalabalıktı ama geçiş hızlı ve akıcıydı. Türkiye'ye gelince tüm sıkıntıları unuttuk" diye konuştu.

İlayda Türkoğlu da "2,5 aylık bebek var, ilk vatana gelişi. İsmi Ahsen Mina. Türkiye'yi görmek çok güzel. Ailesini ilk defa görecek. Ailenin en küçük üyesi" dedi.