Yaz tatili vedalaşması

Meclis çalışmaları sırasında vekiller hızlı bir çalışma temposuyla, 9.5 saat süren oturumlarda 2 ayrı kanun teklifinde toplam 79 maddeyi görüşerek kanunlaştırdı.
Koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla birlikte milletvekilleri de maskeye geri döndü. Birçok milletvekili Genel Kurul çalışmalarında koruyucu maske taktı.
Oturumun kapanmasının ardından milletvekilleri 3 aylık tatil dolayısıyla birbirleriyle sarılarak vedalaştı. Tüm partilerden milletvekilleri yasama yılının son oturumunda bol bol fotoğraf çektirdi.