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Yaz tatili vedalaşması

#TBMM Genel Kurulu#Tatil#Milletvekili
Yaz tatili vedalaşması

TBMM Genel Kurulu, e-ticaret hakkında düzenlemeler içeren yasa teklifi ve 600 ek gösterge ile öğrenci affını da içeren torba yasa kanun teklifini görüşüp kanunlaştırdıktan sonra 3 aylık yaz tatiline girdi.

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Meclis çalışmaları sırasında vekiller hızlı bir çalışma temposuyla, 9.5 saat süren oturumlarda 2 ayrı kanun teklifinde toplam 79 maddeyi görüşerek kanunlaştırdı.

Yaz tatili vedalaşması

Koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla birlikte milletvekilleri de maskeye geri döndü. Birçok milletvekili Genel Kurul çalışmalarında koruyucu maske taktı.

Yaz tatili vedalaşması

Oturumun kapanmasının ardından milletvekilleri 3 aylık tatil dolayısıyla birbirleriyle sarılarak vedalaştı. Tüm partilerden milletvekilleri yasama yılının son oturumunda bol bol fotoğraf çektirdi.

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#TBMM Genel Kurulu#Tatil#Milletvekili

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