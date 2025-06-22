Yaz şimdi başlıyor... Sıcaklıklar 6 ila 9 derece artacak: Uzmanından 'Güneşe çıkmayın' uyarısı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı ve serin sistemin etkisini kaybedeceğini bildiren Çelik, sıcaklıkların salı gününden itibaren batıdan başlayarak hızla artacağını belirtti.

"BATI VE GÜNEY BÖLGELERİ DAHA ÇOK ETKİLENECEK"

Yarın sadece Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görüleceğini aktaran Çelik, "Salıdan itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak. Bu sıcaklık artışından özellikle batı ve güney bölgeleri daha çok etkilenecek." dedi.

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Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 34, İstanbul'da 35, İzmir'de 39, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 41-42, Aydın'da 44 dereceye kadar çıkacağını vurguladı.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkacağını aktaran Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini ve açık havanın etkili olacağını söyledi.

Cengiz Çelik, vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, çıkmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli giysiler kullanmaları gerektiğine dikkati çekti.

ORHAN ŞEN: BU DEĞER GÜNEŞE ÇIKMAYIN DEMEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından şu uyarıları yaptı:

1-Yarından itibaren Türkiye Sıcak Hava Dalgası etkisine giriyor. Sıcaklıklar bu güne göre 7-8 derece daha yükselecek. Güneş radyasyonu nerdeyse tüm bölgelerde 8-10 değerine ulaşacak. Bu değer güneşe çıkmayın demek.

2-istanbul Ankarada hafta ortasından itibaren 35 C'yi geçecek. İzmir Trakya GDA iç Ege'de 40 C. Bursa 39, Manisa 42, Muğla 44, Balıkesir Edirde 40 'yi geçebilir. Bu hafta işiniz yoksa 10-17 saatlerinde dışarı çıkmayın. Gözlük Şapka Bol beyaz giysiler