Dikkat: Yaz sıcağının ardından kış bastıracak! İstanbul'da kar yağacak mı, soğuk hava ne kadar sürecek? Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı...

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Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır sözü bu sene gerçekleşmedi. İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların yükselmesiyle 110 yılın rekorunun kırılması bekleniyor. Salı günü ve devamındaki günlerde ise hava birden soğuyacak ve yağış görülecek. Megakentte 5 gün içinde iki mevsim yaşanacak.

Havalar ne kadar soğuyacak, İstanbul'da tekrar kar yağacak mı, yağışlı hava ne kadar etkili olacak? Tüm bu soruların cevaplarını CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yanıtladı. Prof. Dr. Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

İSTANBUL'DA REKOR KIRILABİLİR

Bugün için yaz geldi diyebiliriz. Aşırı sıcak diyebiliriz mart ayı için. Normalde ortalama sıcaklık 12-13 derece. Şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık 27,5 derece. Yarın 28-29 dereceler görülebilir. 29 derece olunca rekoru kırılacak. İlk kez Mart ayının sıcaklık rekorunu bugün ve yarın kırma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sıcaklığı haziran temmuz aylarında görüyorduk. Ankara daha sıcak. Orada daha yüksek olasılıkla 27-28 derece ile rekor kırılacak.

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SOĞUK HAVA DALGASI

Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara'ya yağmur geliyor, Anadolu'nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu'nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak.

İSTANBUL'DA KAR GÖRÜLECEK Mİ?

İstanbul'da kar göremeyiz. Yükseklerde karla karışık yağmur olabilir ama o da zor bir ihtimal. İstanbul'da sıcaklık 8 derece civarına düşecek salı günü. Çarşamba da 7-8 derce civarında. Karla karışık yağmur sıcaklığı bu, kar için onun altına düşmesi lazım. Anadolu'da da karla karışık yağmur var. Ankara'da çarşamba perşembe günü büyük ihtimal kar yağışı var. Önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar hava kış havası.

Şile'ye baktığınızda denize girenler de vardır bugün. Sıcaklık 29 dereceden 7 dereceye kadar düşecek Ankara'da. Salı akşamı İstanbul'da gök gürültülü, sağanak yağış göreceğiz. Bugün İstanbullular bütün sokakları dolaşsın. Toz tartışması da asparagas bir konu.

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BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.