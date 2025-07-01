Yaz okulları başlıyor

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SPORDAN SANATA

MEB’den yapılan açıklamaya göre yaz okullarında zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki açıdan çok yönlü gelişimi esas alan bir yaklaşımla spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim alanlarında kurslar açılacak. Yaz dönemi kurslarında ise öğrenciler tamamladıkları sınıf seviyesindeki öğretim programlarını tekrar edilebilecekleri gibi bir üst sınıf seviyesinin öğretim programlarını da seçebilecekler.

7, 8 VE 12. SINIFLARA

Bu kapsamda 7’nci sınıf öğrencilerinden hafızlık eğitimine katılanlar ve 8’inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinden en fazla 6 ders seçebilecek. 12’nci sınıf öğrencileriyle örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ise Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden en fazla 8 ders olmak üzere akademik dersleri seçebilecekler. 2025-2026 eğitim öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları ise 1 Eylül’de başlayacak, 12 Haziran 2026’da sona erecek.