Yaz mevsimine 1 gün kala kar sürprizi! Ünlü geçiş güzergahı beyaza büründü, ulaşım aksadı

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde, dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerine ulaşım geçici olarak kapandı.

Yolların kapanmasının ardından Karayolları ekipleri, bölgeye sevk edilerek iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışması başlatıldı. Bahar mevsiminin son günlerinde yeniden kış manzaralarının oluştuğu bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Artvin genelinde özellikle 1500 metre rakımın üzerindeki kesimlerde etkili olan yağış, yüksek rakımlı alanları beyaz örtüyle kapladı. Karla mücadele ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Camili Köyler Birliği Başkanı Nasır Önder, kar yağışının gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları, zorunlu durumlarda ise araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde mayıs ayının son gününde kar etkili oldu.

Kentte bir süredir aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Kenti Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde de bazı noktalar karla kaplandı.

Öte yandan güzergahta sis de etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü yolda sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Kar ve sisin etkisini sürdürdüğü bölgede sürücülerden dikkatli olmaları istendi.