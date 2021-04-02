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Gündem
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 02.04.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Yaz mevsimin habercisi Datça çağlasına yoğun talep

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaz aylarının habercisi Datça çağlası, kilosunun 50 liradan satışa çıkmasına rağmen, halk pazarındaki tezgahlarda kısa sürede tükendi.

Yaz mevsimin habercisi Datça çağlasına yoğun talep
Kemeraltı Mahallesi'nde kurulan halk pazarındaki tezgahlarda, yaz aylarının habercisi Datça çağlası yerini aldı. Kilosu 50 liradan satışa çıkarılan ürün, kısa sürede tükendi. 200 gramlık poşetlerde ürünün satıldığını söyleyen pazarcı esnafı Celal Pala, "Datça'da hava şartlarının kötü gitmesi nedeniyle fazla ürün elde edilemedi. Hasadı yapılan çağlanın çoğunluğu ihraç edildi. Bu nedenle piyasada az sayıda bulunan çağlanın fiyatları yüksek. 200 gram poşetler halinde 10 liradan sattığımız için talep çok fazla oldu. 8 kilo çağla, 1 saat içinde bitti" dedi.

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