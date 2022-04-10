Yaz havasına mola! Prof. Dr. Şen saat verdi ve uyardı...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.



YAĞIŞLI HAVA GELİYOR



CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerinde yağışın etkili olacağını belirtirken şu değerlendirmelerde bulundu:





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Bugün bahar havasına bazı bölgelerde yaz havasına devam. Fakat akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Yarın pazartesi yağış hemen hemen ülkeyi kapsayacak.





Bu gece den başlayacak soğuk ve yağışlı hava Batıda 2 gün sürecek doğuda 2 gün daha sürecek ve perşembe günü ülkeyi terk edecek. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İç ve doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

Önceleri güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.