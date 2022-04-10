Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yaz havasına mola! Prof. Dr. Şen saat verdi ve uyardı...

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Yaz havasına mola Prof. Dr. Şen saat verdi ve uyardı...

Meteoroloji'den alınan hava durumu raporuna göre bu akşamdan itibaren sıcaklıklar düşüyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, 'Bugün bahar havasına bazı bölgelerde yaz havasına devam. Fakat akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Pazartesi yağış hemen hemen ülkeyi kapsayacak.' dedi.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Tokat, Kayseri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinin, Karabük ve Yozgat'ın doğu, Sivas'ın batı çevrelerinin; akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de akşam saatlerinden itibaren batı bölgelerinde yağışın etkili olacağını belirtirken şu değerlendirmelerde bulundu:

Haberin Devamı

Bugün bahar havasına bazı bölgelerde yaz havasına devam. Fakat akşam saatlerinden sonra Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ile Antalya ve Isparta da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar başlayacak. Yarın pazartesi yağış hemen hemen ülkeyi kapsayacak.


Yaz havasına mola Prof. Dr. Şen saat verdi ve uyardı...


2 GÜN SÜRECEK

Bu gece den başlayacak soğuk ve yağışlı hava Batıda 2 gün sürecek doğuda 2 gün daha sürecek ve perşembe günü ülkeyi terk edecek. Sıcaklıklar 10 derece düşecek. İç ve doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

Yaz havasına mola Prof. Dr. Şen saat verdi ve uyardı...
RÜZGAR UYARISI

Önceleri güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa), gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Gözden Kaçmasın

Putinden flaş Ukrayna hamlesi... Tüm yetkiyi ona verdiPutin'den flaş Ukrayna hamlesi... Tüm yetkiyi ona verdi!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar