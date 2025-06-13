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Yaz havasına biraz mola! Meteoroloji'den toz taşınımı ve yağış uyarısı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak Yağış
Yaz havasına biraz mola Meteorolojiden toz taşınımı ve yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 09:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava tahminlerini paylaştı. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken bazı bölgeler toz taşınımına karşı uyarıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kastamonu, Çorum, Yozgat ve Konya çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yaz havasına biraz mola Meteorolojiden toz taşınımı ve yağış uyarısı

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

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Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yaz havasına biraz mola Meteorolojiden toz taşınımı ve yağış uyarısı

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak Yağış

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