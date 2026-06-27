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Yaz geldi kar bitmedi… Hakkari'de 5 metrelik karla mücadele sürüyor

Güncelleme Tarihi:

#Hakkari#Yüksekova#Kar Mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 19:56

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haziranın son günlerinde de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde haziranın son günlerinde de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

 

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'ndaki Sat Gölleri yolunu açmak için çaba gösteriyor.

Yaz geldi kar bitmedi… Hakkaride 5 metrelik karla mücadele sürüyor

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Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede çalışan ekipler, iş makineleriyle adeta kardan koridor oluşturarak ilerliyor.

Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekipler, kısa sürede yolu açmayı hedefliyor.

 

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#Hakkari#Yüksekova#Kar Mücadelesi

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