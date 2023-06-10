Yaz geç gelip geç bitecek

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Haziran ayının ortalarına yaklaşırken serin ve yağışlı havanın devam etmesiyle “Bu sene yaz gelmeyecek mi” soruları başladı. Okulların da kapanmaya hazırlanmasıyla tatil planları yapan aileler bu yazın nasıl geçeceğini araştırıyor. Önümüzdeki aylarda Türkiye’yi nasıl bir hava durumu bekliyor, uzmanlar anlattı.

HAZİRAN BÖYLE DEVAM EDECEK

Meteoroloji Mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir: “Son yıllarda dünyanın her köşesinde iklimsel anlamda değişimler gözlemleniyor. Ülkemizde de bu durum devam ediyor. Yazın başlangıcı olan haziran ayında, kıyı bölgelerimizde ve iç kesimlerde sıcak havanın yavaş yavaş etkisini göstermesi beklentisinin aksine, yağışlı ve serin havaların devam etmesinin, sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesinin kaçınılmaz olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıllara göre yer yer mevsim normallerinin altında seyreden havanın haziran ayı boyunca da bu şekilde olacağı öngörülüyor. Temmuz ve ağustos ayları ise mevsim normallerinde geçecektir.”

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TEMMUZDAN SONRA EL NİNO ETKİSİ

İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt: “Yaz başında havaların yağmurlu olması normal. Buna halk arasında kırkikindi yağmurları adı veriliyor. Ancak bazı yıllar bu yağmurlar tavan yapıyor, görüldüğü üzere bu yıl da onlardan biri. İstatistiklere göre bir yılın mayıs ve haziran ayları mevsim normallerinin altında geçiyorsa, bir sonraki kış genelde çok yağışlı ve soğuk geçiyor. Ama bu yıl farklı bir durum daha var, EL NİNO olayı gerçekleşiyor. Bu aslında ortalama sıcaklığı yükselten bir olay. El Nino, temmuz ayıyla birlikte kendini gösterecek ve ağustos ayından itibaren sıcaklığı hissetmeye başlayacağız. Özellikle de eylül ayı çok sıcak geçebilir, hatta son yılların en sıcak eylül ayı olabilir. Bu sene yaz geç gelecek ve geç gidecek.”