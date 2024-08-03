Yaz eğitimi için 7 kıtadan Türkiye’ye

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Burada konuşan Bakan Tekin, “Millî Eğitim Bakanlığı olarak bizim asli görevlerimizden biri de Türkiye ile ‘gönül coğrafyası’ diye tanımladığımız bölgelerde yaşayan soydaşlarımız, dostlarımızla gelecek kuşakların bağını kurmak; var olan bağları daha güçlendirmek ve devamını sağlamaktır” ifadelerini kullandı. Proje kapsamında İstanbul’da 5 haftalık bir yaz eğitim etkinliği planlandı. Hem kültürel geziler hem de Türkçe, İngilizce ve Arapça öğrenimi için ders programları hazırlandı. Konferans saatlerinde ise alanında uzman isimler öğrencilerle buluşacak.

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