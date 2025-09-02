×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yaz bitti, 'kışlık konserve' telaşı başladı... İşte domatesin tarladaki kilogram fiyatı

Güncelleme Tarihi:

#Domates#Üretim#Kayseri
Yaz bitti, kışlık konserve telaşı başladı... İşte domatesin tarladaki kilogram fiyatı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 13:24

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde salça yapmak için yetiştirilen domateslerin hasadı başladı. Üreticilerden 4 çocuk babası Abdurrahman Bayram (46), “Bu sene, diğer yıllara göre kuraklıktan dolayı rekoltede düşüş yaşadık. Domatesin kilosunu tarlada 7-8 liraya satıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

Kentte salçalık domateslerin hasadı başladı. Yeşilhisar ilçesinde işçiler, hasat için sabahın erken saatlerinde bahçelere gidiyor. Küfelerle toplanan domatesler, seçilip kasalara diziliyor. Domatesler İstanbul, Adana gibi çeşitli illere gönderilirken, yurt dışında ise Suriye’ye ihraç ediliyor.

Yaz bitti, kışlık konserve telaşı başladı... İşte domatesin tarladaki kilogram fiyatı

Domates üreticisi Abdurrahman Bayram, "25 yıldır Yeşilhisar'da domates üreticiliği yapıyorum. İhracat da yapıyorum. Suriye'ye ihracatımız oluyor. Salçalık domates üreticiliğinde bulunuyoruz.

Yaz bitti, kışlık konserve telaşı başladı... İşte domatesin tarladaki kilogram fiyatı

Haberin Devamı

Yaklaşık 700 dönüm bir ekili alanımız, 9-10 bin ton bir üretimimiz var. Bu sene, diğer yıllara göre kuraklıktan dolayı rekoltede düşüş yaşadık. Domatesin kilosunu tarlada 7-8 liraya satıyoruz. Yurt içinde domatesleri İstanbul'a, Kayseri'ye, Adana'ya gönderdiğimiz oluyor. Yani şehirler arasına gönderiyoruz. Fabrika, salçalık domatesi 3 lira 75 kuruştan alıyor" diye konuştu.

Yaz bitti, kışlık konserve telaşı başladı... İşte domatesin tarladaki kilogram fiyatı

'İNSANLARIN ÜRETİME DEVAM ETMELERİ LAZIM'

Tarıma verilen desteğin artırılması gerektiğini belirten Bayram, "İnsanların üretime devam etmesi lazım. Hiçbir zaman Türkiye'de üretimi bırakıp terk etmek bize yakışmaz. Devam etmememiz lazım. Hem halkımıza hem devletimize destek çıkmamız lazım. Sabah 07.00'de tarlaya geliriz. İşçiler, kahvaltılarını yaparlar. Çiğin kalkmasını bekleyip saat 08.00’de işbaşı yaparlar. Temiz temiz domates yükler göndeririz. Ayırma işinde de kasaları dizeriz. İşçiler, küfelerle toplayıp getirirler. Sererek tezgaha dökerler. Tezgaha döküldüğü zaman 2 arkadaşımız da domatesi seçer, güzelce dizilimini yapar" ifadelerini kullandı. 

Yaz bitti, kışlık konserve telaşı başladı... İşte domatesin tarladaki kilogram fiyatı

Yaz bitti, kışlık konserve telaşı başladı... İşte domatesin tarladaki kilogram fiyatı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Domates#Üretim#Kayseri

BAKMADAN GEÇME!