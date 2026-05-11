×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yaz başında kara kış manzarası... Sibirya değil Muş: Kar kalınlığı 13 metre

Güncelleme Tarihi:

#Muş Çavuştepe Geçidi#Kar Temizleme Çalışmaları#Yüksek Rakım Yolları
Yaz başında kara kış manzarası... Sibirya değil Muş: Kar kalınlığı 13 metre
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 09:54

Muş’ta, 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe Geçidi’nde yer yer 13 metreyi bulan kar kütleleri, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizleniyor. İş makineleriyle günlük yaklaşık 100 metrelik yol açılarak güzergah tek aracın geçebileceği şekilde ulaşıma açılıyor.

Haberin Devamı

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği kentte 10 köy ile 17 mezraya ulaşımın sağlandığı alternatif güzergah olan 27 kilometre uzunluğundaki Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisi, geçen yıl aralık ayında yağan karla birlikte kapandı. Kış boyunca öncelikli yolların açılmasına ağırlık veren İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayıyla birlikte 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe bölgesinde çalışma başlattı.

ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yüksek rakım, dik yamaçlar ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, bazı bölgelerde 13 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ediyor. Kazılan kar kütleleri, iş makineleriyle yol dışına taşınıyor. Yaklaşık 2 haftadır devam eden çalışmalar sonucunda yolun büyük bölümü tek şeritli olarak ulaşıma açılırken, ekiplerin kalan kısmı da bu hafta içinde tamamlaması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Yaz başında kara kış manzarası... Sibirya değil Muş: Kar kalınlığı 13 metre

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muş Çavuştepe Geçidi#Kar Temizleme Çalışmaları#Yüksek Rakım Yolları

BAKMADAN GEÇME!