Yaz başında kara kış manzarası... Sibirya değil Muş: Kar kalınlığı 13 metre

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği kentte 10 köy ile 17 mezraya ulaşımın sağlandığı alternatif güzergah olan 27 kilometre uzunluğundaki Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkisi, geçen yıl aralık ayında yağan karla birlikte kapandı. Kış boyunca öncelikli yolların açılmasına ağırlık veren İl Özel İdaresi ekipleri, mayıs ayıyla birlikte 2 bin 600 rakımlı Çavuştepe bölgesinde çalışma başlattı.

ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yüksek rakım, dik yamaçlar ve çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, bazı bölgelerde 13 metreyi bulan kar kalınlığıyla mücadele ediyor. Kazılan kar kütleleri, iş makineleriyle yol dışına taşınıyor. Yaklaşık 2 haftadır devam eden çalışmalar sonucunda yolun büyük bölümü tek şeritli olarak ulaşıma açılırken, ekiplerin kalan kısmı da bu hafta içinde tamamlaması hedefleniyor.

