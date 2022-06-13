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İSTANBUL

BİNALARI SU BASTI

İstanbul’da dün sabah başlayan sağanak, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda yer yer su birikintileri oluştu. Sağanak, Basın Ekspres Yolu’nda trafiği durma noktasına getirdi. Silivri’de de sabah saatlerde sağanak etkili olurken sahil boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerinin güverteleri suyla doldu. Kentte birçok yol göle döndü. Su baskınları nedeniyle bazı binaların bodrum katları suyla doldu. Ekipler binaların bodrum katında biriken suları pompa yardımıyla tahliye etti. Belediye ekipleri yollarda rögar kapaklarını açarak biriken suyu tahliye etmeye çalıştı.





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Kadıköy Caddebostan’da ise yoğun yağış ve rüzgar sonrası 15 metre boyundaki ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. O sırada otomobil içinde kimsenin bulunmaması can kaybını önledi.

Gözden Kaçmasın 'Cep'lerde siren çaldı Haberi Görüntüle

BÜYÜKÇEKMECE’DE YAĞMUR KAZASI

D- 100 Karayolu Büyükçekmece mevkisinde 3 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyan bir otobüs de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kaza yapan 3 servis aracına çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. Zincirleme kaza sonrası D- 100 Karayolu Avcılar istikametinde tüm şeritler bir süre kapandı.

YAĞIŞLI HAVA BU HAFTA DA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Meteorolojiye göre yağışlı hava bu hafta da ülke genelinde etkisini sürdürecek.

ANKARA

SEL 1 CAN DAHA ALDI

Ankara’da sel dün bir can daha aldı... Akyurt ilçesinde yaşanan selde mahsur kalan Muhammed Şahin (21), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahin’in cansız bedeninin kaldırıldığı hastanedeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Kentte önceki gün şiddetli yağışın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi’nin taşması sonucu aracıyla sele kapılan CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit hayatını kaybetmişti.

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KAYIP ARICI ARANIYOR

Yine Altındağ’da arıcılık yaptığı belirtilen Mehmet G.’yi ise arama çalışmaları dün de devam etti. Arama çalışlmalarına AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve itfaiye ekipleri katıldı. 15 kilometrekarelik dere yatağı boyunca devam eden çalışmalara sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada kentte 4 gündür yaşanan fırtınada rüzgar hızının zaman zaman saatte 92 kilometreye çıktığını ve metrekareye 127 kilogramlık yağış düştüğünü bildirdi.





“4 gün boyunca 250 ağaç devrilmesi, 63 çatı uçması, 5 istinat duvarı çökmesi, 166 mahsur kalma dahil 6 bin 670 olaya belediyemiz tarafından müdahale edildi” denilen açıklamada kentte yoğun yağış beklendiği de vurgulandı.

OKULLAR TATİL

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Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter’dan il genelinde tüm ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini duyurdu: “Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın (bugün) gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi bir gün süreyle ara verilmiştir.” Sivas’ın Gemerek ilçesinde de etkili olan kuvvetli yağış ve taşkınlar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

HORTUM PANİĞİ

Ankara’nın Polatlı ilçesinde hortum oluştu. Polatlı’nın İnler köyünde meydana gelen hortum kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Köyün birçok yerinden gözüken hortum, köy alanına girmeden etkisini yitirdi. Hortum herhangi bir hasar oluşturmadan dağıldı.

Hem panik hem şaşkınlık yaşayan köylüler, cep telefonu kameralarıyla hortumu kaydetti.

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KÜTAHYA

YÜZLERCE AĞAÇ DEVRİLDİ







Kütahya’nın merkeze bağlı Lütfiye köyü yakınlarındaki 1400 rakımlı Türkmen Dağı’ndaki ormanda etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce çam ağacı devrildi, iletişim hatları zarar gördü. Rüzgârın etkisini kaybetmesinin ardından ormana çıkan köylüler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Ağaçların fotoğraflarını çeken köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Muhtar Rasim Altıntaş, “Eğer fırtına köyümüze gelseydi, komple kaldırırdı. Çocukluğumuzdan beri hiç böyle bir şey görmedik” dedi.

RİZE

YARALAYAN DOLU







Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Badara Yaylası’nda gün boyu yağış etkili oldu. Sahil kesiminde yağmur şiddetini artırırken, yüksek bölgelerde dolu görüldü. Çamlıhemşin ilçesindeki 1850 rakımlı Badara Yaylası’nda ise dolu yağdı. Kısa süreli etkili olan dolu ile birlikte ortalık beyaza büründü. Doluya yakalanan yayladaki pansiyon işletme sahibi Fatma Keskin ise hafif yaralandı.