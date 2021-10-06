Yaylanın Sultanları sahalarına kavuştu

Gençler, kendilerine A Milli Kadın Voleybol Takımı’na verilen ‘Filenin Sultanları’ isminden esinlenerek ‘Yaylanın Sultanları’ adını verdi.
Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce file desteği sağlanan grubun, yaylaya kapsamlı voleybol sahası kazandırılması isteğine Gençlik ve Spor Bakanlığı duyarsız kalmadı.
BAKAN TALİMAT VERDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun talimatıyla yaylaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce voleybol sahası yapıldı. Yeni sahaya kavuşmanın heyecanını yaşayan Yaylanın Sultanları’na, ayrıca Türkiye Voleybol Federasyonu’nun gönderdiği spor malzemeleri hediye edildi.