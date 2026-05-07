Yaylalardan sonra köylere indiler: Çocuklarını korumak için nöbet tutuyorlar! 'Balkona çıktığımda karşı karşıya kaldım'

Doğaları gereği insanlardan uzak durmayı tercih eden ayıların son günlerde yiyecek aramak için köy ve yaylalara indiği, hatta gündüz saatlerinde de yerleşim alanlarında görülmeye başlandığı öğrenildi. Gümüşhane'nin birçok noktasında görülen ayılar, özellikle Torul ilçesine bağlı Yücebelen köyünde evlere zarar verdi.

Merkez ilçeye bağlı Kale köyünde ise yaklaşık bir haftadır köy çevresinde dolaştığı belirtilen genç bir ayının gündüz saatlerinde sokaklarda ve okul çevresinde görülmesi vatandaşları endişelendirdi.

Ayının köyün sokaklarında özgürce dolaştığını ifade eden Kale köyü muhtar azası Zeynep Ünaldı, "Genç bir ayı bir haftadır köyümüzde kendi haline dolaşıyor. Vatandaşlar muhtarlığımıza bildirdi. Ben ayrıca burada okulda da görev yapıyorum. Okulun etrafında da gezdiğini fark ettik. Öğrenciler için de tehlike arz ediyor. Doğada olması gerekirken yerleşim yerlerinin içerisinde olması tehlike arz ediyor. Biz bunu yetkililere bildirdik, doğal ortamına bırakmayı planladık. Şu an hala köyde okulun çevresinde dolaşıyor. Annesinin olmadığını düşünüyoruz. Şu an tek başına kalmış, bilinçsiz bir şekilde köy içerisinde geziyor. Fıtratı vahşi bir hayvan olduğu için çocuklarımızı koruyoruz, bahçeye salmıyoruz ayıyla karşılaşırlar diye. Çocuklara zarar verme ihtimali çok yüksek" dedi.

Gündüz saatlerinde ayıların insanların olduğu bölgelerde dolaştıklarına ilk defa şahit olduğunu dile getiren Kale köyü esnaflarından Mehmet Cemal Yılmaz ise, "Ben köye taşınalı 3 hafta oldu. Son bir haftadır köy sakinleri köyde ayının dolandığını söylüyorlardı. Biz köy halkı olarak gece saatlerinde bağa bahçeye gelmelerine alışığız ancak gündüz saatlerinde özellikle dün öğle saatlerinde ben eve gidip balkona çıktığımda ayıyla karşı karşıya kaldım. Çocuklara ve kadınlara zarar verebileceğini düşünüyoruz. Bunun için devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Gündüz vakitlerinde ayıların köye geldiğini hiç görmemiştik. Benim evimin balkonuna kadar gelmişse her an her yerde çıkabilir" diye konuştu.