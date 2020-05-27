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Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 10:24,Son Güncelleme:

Yayladan alınan çoban, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

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Yayladan alınan çoban, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü
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KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için çıktığı yaylada rahatsızlanan Veysel Yalçın (21), ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kavşut Mahallesi'nden dün öğle saatlerinde otlattığı hayvanlarıyla ayrılan Veysel Yalçın, Kömür Yaylası'na gitti. Bir süre sonra göğsünde ağrı hisseden Yalçın'ın yardımına yayladakiler yetişti. Yalçın'ın şikayetleri geçmeyince 112'den yardım istendi. Yola çıkan sağlık ekipleri arazi şartlarından dolayı yaylaya gelemeyince bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Helikopterle yayladan alınan Veysel Yalçın, Göksun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Yalçın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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