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Yayladağı Hudut Kapısı'ndaki hareketlilik arttı

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#Hatay#Suriye#Yayladağı Hudut Kapısı
Yayladağı Hudut Kapısındaki hareketlilik arttı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 10:08

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü artarak sürüyor.

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Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esad yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından açılan Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndaki hareketlilik artarak sürüyor. Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarının yanı sıra Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Hudut Kapısı'ndan ülkelerine giden Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalar ile memleketlerine gidiyor. Gümrük kapısındaki İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet aracında işlemlerini yapan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür ediyor.

Yayladağı Hudut Kapısındaki hareketlilik arttı

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#Hatay#Suriye#Yayladağı Hudut Kapısı

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