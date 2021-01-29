Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın kimdir? Koronavirüs'e yenik düşen Mustafa Sayın kaç yaşındaydı?

24 Şubat 1960 yılı Antakya doğumlu olan Mustafa SAYIN, evli 3 çocuk babasıdır. İlk ve orta öğretimi Şenköy’de , lise öğrenimini ise 1978-1979 öğrenim yılında Antakya Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır. Yaklaşık onsekiz yıl inşaat sektöründe ve ticaret ile uğraşarak, 1999 yılı yerel seçimlerinde doğduğu, büyüdüğü Şenköy Beldesinden Fazilet Partisi Belediye Başkanı adayı olarak, Belediye Başkanı seçilmiş, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşu ile birlikte AK Parti saflarına katılmıştır.

2004 ve 2009 Yıllarında yapılan Yerel seçimlerinde iki dönem AK Partiden Şenköy Belediye Başkanı seçilmiş, 3 dönem boyunca Şenköy beldesinde başkanlık yapmıştır.

30 Mart 2014 tarihinde Hatay'ın büyükşehir olması sebebiyle belde belediyelerin kapanması sonucunda, 2014 yılında Yayladağı ilçe AK Parti meclis üyesi olarak seçilmiştir.



Yayladağı Hatay Büyükşehir Belediyesi meclis üyeliği, aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanı olarak görev yapmıştır.

Hatay Amatör Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Fenerbahçe Spor Kulübü kongre delegesidir.