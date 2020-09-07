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Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 07.09.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Yaylada kaybolan kadınları, off-road ekibi buldu

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Yaylada kaybolan kadınları, off-road ekibi buldu
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SAKARYA’nın Akyazı ilçesi Acelle Yaylası’nda kaybolan 2 kadın, off-road yapan ekipler tarafından yaklaşık 7 saat sonra bulundu.

Dün, Kocaeli’nden Sakarya’nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası’na gelen 2 kadın, birlikte geldikleri gruptan ayrılınca ormanlık alanda kayboldu. Arkadaşları, kendilerinden ayrılan ve haber alamadıkları 2 kadını bulamayınca, jandarmaya ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, 2 kadının bulunması için arama çalışması başlattı. Bu sırada cipleriyle off-road yapmak için Acelle Yaylası’na çıkanlar, jandarma ekiplerini görünce durumu merak edip ne olduğunu sordu. Kayıp 2 kadının arandığını öğrenen off-road ekibi, arama çalışmalarına katıldı. 7 saat boyunca yapılan arama çalışmalarının sonunda Erol Sarı, off-road yaptıkları arazide, kaybolan 2 kadını buldu. Yaklaşık 7 saat boyunca ormanda kalan ve yorgun düşen 2 kadını bulan vatandaşlar, yayla evine getirdikleri kadınlara yemek ikram etti.

Durumu jandarmaya bildiren ve kadınları ekiplere teslim eden Erol Sarı, “Gece Acelle Yaylası’na gezmeye gittik arkadaşlarla. Burada jandarmaya rastladık. İki kadının kaybolduğunu öğrendik. Yardım olsun diye aramaya katıldık. Ayrı yerlerde arama yaparken kadınları bulduk" dedi.

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