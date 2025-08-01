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Yaylada iki farklı noktada görüldü: Boyutuyla dikkat çekti! 'Gelir vurur arabayı devirir'

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#Bayburt#Yayla#Boz Ayı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 11:01

Bayburt'ta iki farklı noktada ayılar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yiyecek aramaya yaylaya inen bir bozayı Kavlatan Yaylası'nda, anne ve iki yavru bozayı ise Hopur Yaylası'nda görüldü.

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Bayburt merkeze bağlı Hopur Yaylası'nda bir anne ayı ve iki yavrusu, sarp arazide yiyecek ararken kaydedildi. Aynı gün Aydıntepe ilçesine bağlı Kavlatan Yaylası'nda ise bir bozayı otluk alanda kameralara yansıdı.

Hopur Yaylası'nda kaydedilen görüntülerde, anne ayının önde, yavrularının ise arkasında dağlık arazide ilerlediği görülüyor. Ayıların doğadaki hareketlerini uzaktan izleyen vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre bölgede dolaşan ayılar, daha sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek, gözden kayboldu.
Kavlatan Yaylası'nda karşılaşılan bozayı, boyutuyla dikkat çekti.

Yaylada iki farklı noktada görüldü: Boyutuyla dikkat çekti Gelir vurur arabayı devirir

"GELİR VURUR ARABAYI DEVİRİR"

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Görüntüyü çeken vatandaşın arkadaşı, "Çok büyük bir ayı, gelir vurur arabayı devirir. O buralarda tek değildir" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Yaylaya gezmeye giden ve ayıları gören vatandaş ise, "Sen kork, sen burada yaşıyorsun. Biz bırakıp gideceğiz" diyerek karşılık verdi.

Yaylada iki farklı noktada görüldü: Boyutuyla dikkat çekti Gelir vurur arabayı devirir

Bayburt'un yüksek kesimlerinde zaman zaman görülen ayılar, özellikle yaz aylarında yaylalara kadar inerek, yiyecek arayışına giriyor.

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#Bayburt#Yayla#Boz Ayı

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