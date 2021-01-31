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Gündem
AA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 06:06 | Son Güncelleme:

Yayla'da endişeli saatler! 1700 rakımda kaldılar

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Yayla'da endişeli saatler! 1700 rakımda kaldılar
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Mersin'in Erdemli ilçesinde 1700 rakımlı Hacıalanı Yaylası'nda araçlarıyla mahsur kalan 8 kişi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre hafta içinde yaylaya çıkanlar, kar yağışının artmasından endişe duyup gece saatlerinde 4 otomobille ilçe merkezine ulaşmak üzere yola çıktı.

Ancak 4 otomobilin de kara saplanması sonucu, otomobillerde bulunan 8 kişi mahsur kaldı.

Mahsur kalan vatandaşlar telefonla Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Ekiplerce bölgeye sevk edilen iş makinesi tarafından yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla mahsur kalan vatandaşlara ulaşıldı.

Kar yağışının sürdüğü yüksek rakımlı mahalle yollarının açık kalması için kar küreme çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi.

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