Yaylada 'çöp depolama tesisi' arbedesi: 10 gözaltı

Çaybaşı ilçesindeki Kepçeli Yaylası’nda bulunan düzenli çöp depolama alanının kaldırılması için eylem yapanlar, nöbet çadırı kurdu. Jandarma ekipleri, çadırın kaldırılması için bölgedekileri uyardı. Uyarılar dikkate alınmayınca ekipler, çadırı kaldırdı. Bu sırada çadır kuranlar ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrası 10 kişi, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çadırı kaldırarak, bekleyen diğer kişileri de alandan uzaklaştırdı.