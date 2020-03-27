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Ahmet BAYRAK/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 17:17,Son Güncelleme:/

Yaylada 'çöp depolama tesisi' arbedesi: 10 gözaltı

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Yaylada 'çöp depolama tesisi' arbedesi: 10 gözaltı
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ORDU'nun Çaybaşı ilçesi Kepçeli Yaylası'ndaki çöp depolama tesisine karşı kurdukları nöbet çadırının kaldırılmasına tepki gösterenler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrası 10 kişi gözaltına alındı.

Yaylada çöp depolama tesisi arbedesi: 10 gözaltı
Çaybaşı ilçesindeki Kepçeli Yaylası’nda bulunan düzenli çöp depolama alanının kaldırılması için eylem yapanlar, nöbet çadırı kurdu. Jandarma ekipleri, çadırın kaldırılması için bölgedekileri uyardı. Uyarılar dikkate alınmayınca ekipler, çadırı kaldırdı. Bu sırada çadır kuranlar ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrası 10 kişi, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, çadırı kaldırarak, bekleyen diğer kişileri de alandan uzaklaştırdı.

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