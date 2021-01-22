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Gündem
Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2021 - 16:10 | Son Güncelleme:

Yaylada 14 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

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Yaylada 14 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
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ORDU'nun Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'na ait obalardaki 14 evden hırsızlık yaptığı ve çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Yaylada 14 evden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'ndaki obalarda evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat ve Jandarma Asayiş timleri ile Olay Yeri İnceleme timleri, fail veya faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bölgede yapılan araştırmada hırsızlık olaylarına karışan 4 kişi tespit edildi. Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri söz konusu şüphelilerin Altınordu ilçesine bağlı Öceli Mahallesi'ndeki 1 evde konut dokunulmazlığını ihlal ettikleri ve 1 iş makinesine de zarar verdiklerini belirledi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen jandarma, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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