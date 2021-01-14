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Gündem
İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Yayla yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

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Yayla yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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OSMANİYE'de, Amanoslar Dağları üzerinde yer alan Zorkun Yaylası'nda, etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan araçlar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtardı.

Yayla yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Dün geceden bu yana etkili olan kar yağışı, Zorkun Yaylası'nda hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan tipi ve kar nedeniyle yaylaya çıkan yollarda ulaşım güçlükle sağlandı. Gelen ihbarlar üzerine bölgeye, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaylaya çıkmak isterken yolda mahsur kalan 6 araç, halatlarla çekilerek kurtarıldı. Kapanan yayla yolunu trafiğe açmak için ekipler çalışma başlattı. Araçlarında kar lastiği veya zincir bulunmayan sürücüler, bölgeye çıkmamaları noktasında uyarıldı.
Yayla yolunda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

 

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