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Yayla göçü başladı... Sürülerin tozlu yayla yolculuğu etkileyici görüntülere sahne oldu

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#Yayla Göçü#Bitlis#Tatvan
Yayla göçü başladı... Sürülerin tozlu yayla yolculuğu etkileyici görüntülere sahne oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 08:40

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yayla göçü başladı. Sürülerin geçişi sırasında oluşan toz bulutları, gün batımının kızıllığıyla birleşerek izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

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Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara doğru ilerleyen koyun sürüleri, toprak yollarda oluşturdukları yoğun toz bulutlarıyla güzel manzaralar ortaya çıkardı. Akşam saatlerinde yaylalara doğru yola çıkan çobanlar, binlerce koyunu yüksek rakımlı bölgelere ulaştırmak için kilometrelerce yol kat ediyor. Sürülerin geçişi sırasında oluşan toz bulutları, gün batımının kızıllığıyla birleşerek izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

Yayla göçü başladı... Sürülerin tozlu yayla yolculuğu etkileyici görüntülere sahne oldu

Yıllardır sürdürülen yaylacılık geleneğinin önemli merkezlerinden biri olan Tatvan'da, hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar yaz boyunca yüksek rakımlı yaylalarda yaşamlarını sürdürüyor. Her yıl tekrarlanan bu yolculuk, bölgenin kültürel mirasını yansıtırken, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Yayla göçü başladı... Sürülerin tozlu yayla yolculuğu etkileyici görüntülere sahne oldu

Haberin Devamı

Nemrut Dağı'nın eşsiz manzarası eşliğinde ilerleyen sürüler, Tatvan'ın doğal güzellikleriyle bütünleşerek unutulmaz görüntüler oluşturdu.

Yayla göçü başladı... Sürülerin tozlu yayla yolculuğu etkileyici görüntülere sahne oldu

Yayla göçü başladı... Sürülerin tozlu yayla yolculuğu etkileyici görüntülere sahne oldu

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#Yayla Göçü#Bitlis#Tatvan

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