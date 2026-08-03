Yayla gezisi facia ile bitti! Devrilen ATV'deki Fatmanur öldü, kuzeni yaralı

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Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sis Dağı Yaylası’nın Şıhkıranı mevkisinde meydana geldi. Fatmanur Murat ve kuzeni Yağmur Murat’ın kiralayıp bölgede geziye çıktığı 61 AIK 691 plakalı ATV, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Fatmanur Murat ve Yağmur Murat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatmanur Murat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yağmur Murat'ın da hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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