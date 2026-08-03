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Yayla gezisi facia ile bitti! Devrilen ATV'deki Fatmanur öldü, kuzeni yaralı

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#Fatmanur Murat#Trabzon Yayla Kazası#Sis Dağı Yaylası
Yayla gezisi facia ile bitti Devrilen ATVdeki Fatmanur öldü, kuzeni yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 12:13

Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı Sis Dağı Yaylası'nda kiraladıkları ATV ile gezintiye çıkan kuzenlerden Fatmanur Murat (25) aracın yol kenarına devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi, Yağmur Murat ise yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sis Dağı Yaylası’nın Şıhkıranı mevkisinde meydana geldi. Fatmanur Murat ve kuzeni Yağmur Murat’ın kiralayıp bölgede geziye çıktığı 61 AIK 691 plakalı ATV, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayla gezisi facia ile bitti Devrilen ATVdeki Fatmanur öldü, kuzeni yaralı

Yaralanan Fatmanur Murat ve Yağmur Murat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Şalpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatmanur Murat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yağmur Murat'ın da hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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#Fatmanur Murat#Trabzon Yayla Kazası#Sis Dağı Yaylası

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