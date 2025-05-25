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Yayla evinde yangın! 4 kişi hastanelik oldu

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#Sakarya#Yangın#Hastane
Yayla evinde yangın 4 kişi hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 08:54

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yayla evinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Pamukova ilçesi Çilekli Mahallesi Karacasu Yaylası’nda Pınar Köse’ye ait evde saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 3 itfaiye aracı ve arazözle müdahale edilen yangın, ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan H.U., A.B., H.B. ve H.A. dumandan etkilendi. 4 kişi, ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şömineden çıktığı değerlendirilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yayla evinde yangın 4 kişi hastanelik oldu

Yangına ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

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#Sakarya#Yangın#Hastane

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