Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek: Protokol imzalandı

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, radyo ve televizyon yayınlarında bilerek ya da bilmeyerek pek çok kişisel veri kolayca açıklanabiliyor. Özellikle gündüz kuşak programlarında özel hayatların gizliliği ihlal edildiği gibi vatandaşların kişisel bilgileri de açıkça ifşa edilebiliyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6112 sayılı Kanuna göre suç olan bu duruma ilişkin RTÜK ve KVKK iş birliğine gitti. Yayınlarda kişisel özel bilgilerin ve verilerin herkesin ulaşabileceği biçimde açıklanmasının önüne geçmeyi amaçlayan RTÜK ile KVKK, ortak çalışma kararı aldı. Bu kapsamda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve KVKK Başkanı Faruk Bilir tarafından protokol imzalandı.
Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!
Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var
Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu
Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....
Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!