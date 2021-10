Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek: Protokol imzalandı

Haberin Devamı

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, radyo ve televizyon yayınlarında bilerek ya da bilmeyerek pek çok kişisel veri kolayca açıklanabiliyor. Özellikle gündüz kuşak programlarında özel hayatların gizliliği ihlal edildiği gibi vatandaşların kişisel bilgileri de açıkça ifşa edilebiliyor. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6112 sayılı Kanuna göre suç olan bu duruma ilişkin RTÜK ve KVKK iş birliğine gitti. Yayınlarda kişisel özel bilgilerin ve verilerin herkesin ulaşabileceği biçimde açıklanmasının önüne geçmeyi amaçlayan RTÜK ile KVKK, ortak çalışma kararı aldı. Bu kapsamda, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve KVKK Başkanı Faruk Bilir tarafından protokol imzalandı.

İmza töreninin ardından değerlendirmelerde bulunan her iki kurum başkanı da kişilerin onur ve itibarının muhafaza edilmesinin önemine işaret etti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, radyo ve televizyon yayınlarında kişisel bilgilerin açıklanmasına ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, Üst Kurul olarak kişisel verilerin korunmasını çok önemsediklerini söyledi.Kişisel verilerin hayatın her alanında korunması gerektiğini vurgulayan KVKK Başkanı Faruk Bilir de görsel ve işitsel medyada bu verilerin ifşa edilmemesi gerektiğini söyledi.İş birliği protokolüne göre, ortak çalışmaların verimlilikle yürütülmesi için her iki kurum içinde koordinasyon birimi belirlenecek. Görevlendirilen uzmanlar eğitim, seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi hususlarında birlikte çalışacak. 2 yıl süreyle yürürlükte kalacak protokol, sürenin dolmasına 30 gün kala taraflardan herhangi birisi tarafından fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde 1 yıl süreyle aynı şartlar altında kendiliğinden yenilenecek.