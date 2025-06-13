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Yayılan koku ile ortaya çıktı! Yalnız yaşayan adamın acı sonu

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#Sakarya#Kötü Koku#Sağlık Ekipleri
Yayılan koku ile ortaya çıktı Yalnız yaşayan adamın acı sonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 09:41

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde apartmana yayılan kötü koku sonucu komşular harekete geçti. Yalnız yaşayan Recep Bostancı (68), dairesinde ölü bulundu.

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Olay, Adapazarı ilçesinde Çeşme Meydanı yakınındaki bir apartmanda meydana geldi. Uzun süredir çalışmayan ve daha önce kahvehane işlettiği öğrenilen Recep Bostancı'dan haber alamayan komşuları, apartman içini saran kokudan şüphelenerek, durumu bina yöneticisine bildirdi.

Yöneticiyle birlikte kapıyı açan binadakiler, Bostancı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayılan koku ile ortaya çıktı Yalnız yaşayan adamın acı sonu
CESEDİ BOZULMAYA BAŞLAMIŞ

İncelemede, Recep Bostancı'nın uzun süre önce hayatını kaybettiği ve cesedinin bozulmaya başladığı tespit edildi. Bostancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Adli Tıp Merkezi'ne götürüldü.

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Bir süredir yalnız yaşadığı öğrenilen ve eşinden boşandığı belirtilen Bostancı'nın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından netlik kazanacak. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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#Sakarya#Kötü Koku#Sağlık Ekipleri

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