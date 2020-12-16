YAYBİR’den korsan kitaba karşı farkındalık kampanyası

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği YAYBİR korsan kitaba karşı uzun zamandır devam ettirdiği mücadeleye, başlattığı yeni bir kampanya ile devam ediyor. #senbudeğilsin’ etiketiyle sosyal medyadan da okurlara ulaşmayı hedefleyen bu kampanyanın sloganı “Korsan kitap alma, suça ortak olma”. Kampanya çerçevesinde YAYBİR yayıncılar, yazarlar, çevirmenler, editörler ve yayıncılık sektörünün tüm emekçilerinin de desteğiyle bilgilendirici çalışmalar yürütmeyi planlıyor.

Korsan kitap yasadışıdır, basılması, çoğaltılması, yayılması ve satılması suçtur. O kitaba emeği geçenlerin haklarının gasp edilmesi anlamına gelen korsan, kültür hayatımızın kanayan bir yarasıdır. YAYBİR korsanın önüne geçmek için güvenlik güçleriyle işbirliği içinde düzenlediği baskınlarda yıl boyunca binlerce korsan kitap ele geçirdi. İnternet üzerinden korsan kitap satışı yapan ve yayan yüzlerce pdf kitaba erişim engeli getirildi. Sosyal medya ve e-ticaret üzerinden yapılan yasadışı satışlar engellendi. Sosyal medya platformlarında pdf kitap paylaşımı amacıyla açılan sayfalar kapatıldı.

YAYBİR’in büyük özveri ve azimle devam ettiği bu çalışmalarda okura düşen en büyük görev ise korsandan uzak durmak. Korsan kitap basmanın ve satmanın, fotokopi ile kitap çoğaltmanın, pdf kitap yaymanın, herhangi bir hırsızlık suçundan farkı yoktur. Çocuklarımız için daha iyi bir gelecek hayal ediyorsak, sevdiğimiz yazarların daha fazla üretmesini, daha fazla kitabın bize sunulmasını istiyorsak, korsana dur demeliyiz.

YAYBİR BAŞKANI MUSTAFA AKSOY’DAN SEKTÖRE VE OKURLARA ÇAĞRI

Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği YAYBİR Başkanı Mustafa Aksoy konu hakkında yaptığı açıklamada: “YAYBİR olarak korsan kitaba karşı uzun zamandır devam ettirdiğimiz mücadeleye okurlardan ve sektörde yer alan herkesten destek bekliyoruz. Bu mücadelenin sadece güvenlik politikalarıyla hedefine ulaşacağını düşünmediğimiz için okurlarımızı, bu üretim sürecinde yer alan herkesi; yazarı, çizeri, çevirmeni, editörü, grafikeri, kitap dağıtım firmalarını, kitapçıları, kağıtçıları ve matbaacıları da katmak istiyoruz. Sektörümüzün geleceğini, yazılı ve görsel kültürümüzü hedef alan bu kronik sorunu hep birlikte çözeceğimize, gelecek güzel günleri birlikte kuracağımıza inanıyoruz.” dedi.

YAYBİR, kampanyaya destek olmak isteyenlere sosyal medya hesaplarını ve senbudegilsin.com adresini takip etmeleri çağrısında bulundu ve okurlara şöyle seslendi: “Kitapları seven insan, korsan kitapları sevemez. Arkası suç ve çirkinliklerle dolu olan korsan kitaplara dokunamaz. Kültürümüzü, ekonomimizi ve geleceğimizi tehdit eden korsan kitaplara dur dememiz gerekiyor. Bu konuda en büyük görev de okura düşüyor. Okur korsana hayır dediğinde bu kitapları basan, çoğaltan, yayan ve satanların da yapabileceği bir şey kalmayacak. Korsana okurlar son verecek. Sen bu değilsin. Korsan kitap alma, suça ortak olma”