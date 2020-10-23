Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü, motosikleti saklarken yakalandı

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Orhan Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, devrilerek sürüklenmeye başladı. Sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Muhittin Sertdal’a çarptı. Sertdal, savrularak başını asfalt zemine çarptı. Kazanın ardından sürücü, motosikletine binerek kaçtı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



KAÇIP, MOTOSİKLETİ SAKLADI



Yaralı Sertdal, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 01 MA 6501 plakalı motosikletle yaklaşık 2 kilometre uzaklaştıktan sonra bir eve girdiğini belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, Suriye uyruklu sürücü N.B.'yi motosikleti saklamaya çalışırken yakaladı. Motosikletin sahibi baba Ömer B. de gözaltına alındı.



EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer B. serbest bırakılırken, N.B. ev hapsine çarptırıldı. Yaralı Muhittin Sertdal’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.