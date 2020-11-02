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Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Yayanın, TIR'ın altında kaldığı kaza kamerada

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Yayanın, TIR'ın altında kaldığı kaza kamerada
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ANKARA'da kavşaktan dönen TIR’ın altında kalan Kamil A. (64) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesindeki Ostim OSB Mahallesi'nde meydana geldi. 100'üncü Yıl Bulvarı ile Cevat Dündar Caddesi'nin kesiştiği kavşaktan dönen Ramazan Ç. yönetimindeki 16 DS 1864 çekici ve 06 EY 4797 dorse plakalı TIR, bu sırada yoldan geçen ve kör noktada kalan Kamil A.'nın üzerinden geçti. Kazayı fark ederek araçtan inen Ramazan Ç., Kamil A.'nın TIR'ın altında olduğunu ve yaralandığı fark etti. Kamil A., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 bacağı da kırılan Kamil A.'nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, TIR şoförü Ramazan Ç.’nin ifadesini aldı.

Yayanın, TIRın altında kaldığı kaza kamerada

 

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