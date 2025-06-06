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Yayanın ölümüne neden olan kolu ampute sürücü adliyede

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#Trafik Kazası#Ampute Sürücü#Adliye
Yayanın ölümüne neden olan kolu ampute sürücü adliyede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 14:29

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaya halindeki Mustafa Akkalem’e (44) çarparak ölümüne neden olan sağ kolu ampute sürücü Muhammet Y. (14) adliyeye sevk edildi.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Akkalem’e (44) otomobille çarpıp ölümüne neden olan sağ kolu dirseğinin altından ampute Muhammet Y. (14) adliyeye sevk edildi.

60 METRE SÜRÜKLEDİ

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Muhammet Y. yönetimindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan, Mustafa Akkalem’e çarpıp, yaklaşık 60 metre sürükledi. Sürücü, otomobille kaçtı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayanın ölümüne neden olan kolu ampute sürücü adliyede

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkalem’in hayatını kaybettiği belirlendi. Akkalem’in cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mustafa Akkalem’in eşinden ayrı yaşadığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Yayanın ölümüne neden olan kolu ampute sürücü adliyede

OTOMOBİL 5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bir arsada terk edilmiş halde buldu. Yaya olarak kaçan sürücü Muhammet Y. ile arkadaşları M.K. (15) ve B.E. (14) kısa sürede yakalandı.

Yayanın ölümüne neden olan kolu ampute sürücü adliyede

Kaza sırasında hafif yaralandıkları anlaşılan Muhammet Y., ve 2 arkadaşı hastanedeki müdahalelerinin ardından polis merkezine götürüldü. M.K. ile B.E. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Muhammet Y., Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Yayanın ölümüne neden olan kolu ampute sürücü adliyede

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SÜRÜCÜ AMPUTE ÇIKTI

Muhammet Y.’nin geçen yıl, Çeltikçi Mahallesi'nde faaliyet gösteren strafor imalathanesinde, strafor doğrama makinesine sağ kolunu kaptırdığı ve kolunun ampute edildiği öğrenildi.

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#Trafik Kazası#Ampute Sürücü#Adliye

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