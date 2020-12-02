Yayalara yol vermeyen 40 sürücüye, yaklaşık 24 bin lira ceza

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Sinanbey Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi'nde yaya geçitlerinde uygulama yaptı. Uygulamada yayalara yol vermeyen 40 sürücüye, her birine 598 liradan toplam 23 bin 920 lira para cezası uygulandı.



Yayaya yol vermediği için ekiplerce durdurulan sürücülerden Adnan Koşarer, Emniyet Müdürlüğü ekiplerine itiraz ederek, yayaya yol verdiğini, fakat bir önceki yaya geçidinde yol verip vermediğini hatırlamadığını söyledi.