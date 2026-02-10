×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yayalara yol vermediği için ceza kesildi | Taksi şoföründen bir garip çıkış

Güncelleme Tarihi:

#Ceza#Adana#Yaya Geçidi
Yayalara yol vermediği için ceza kesildi | Taksi şoföründen bir garip çıkış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2026 11:03

Adana'da trafik ışığı olmayan geçitlerde yayalara yol vermedikleri dronla tespit edilen 38 araç sürücüsüne, toplam 159 bin lira para cezası kesildi. Ceza kesilen taksi şoförü Cüneyt Karaalp "Yol boyunca her taraftan yaya çıkıyor. Yayalar, yaya geçidini kullanmıyor, yolun ortasından geçiyor ve onlar da dikkat etmiyor" dedi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik ışığı bulunmayan yaya geçitlerinde bekleyen ya da karşıya geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Yayalara yol vermediği için ceza kesildi | Taksi şoföründen bir garip çıkış

Trafiğin yoğun olduğu Bülent Angın Bulvarı'nda yapılan denetimde; yayalara yol vermeyerek vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücüler dron ile tespit edildi. Uygulama kapsamında ihlalde bulunduğu belirlenen 38 araç, denetim noktasının ilerisinde polis tarafından durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren denetimde 38 sürücüye toplam 159 bin 314 TL idari para cezası uygulandı.

Yayalara yol vermediği için ceza kesildi | Taksi şoföründen bir garip çıkış

Haberin Devamı

'CEZAYI MANTIKLI BULUYORUM'

5 bin TL ceza kesilen taksi şoförü Cüneyt Karaalp, "Cezayı mantıklı buluyorum ancak yol boyunca her taraftan yaya çıkıyor. Yayalar, yaya geçidini kullanmıyor, yolun ortasından geçiyor ve onlar da dikkat etmiyor" diye konuştu.

Yayalara yol vermediği için ceza kesildi | Taksi şoföründen bir garip çıkış

'DENETİMLER SÜRMEYE DEVAM ETSİN'

Yaya geçidinde yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen özel halk otobüsü şoförü Mustafa Talan de "Yaya geriden geliyordu, beklediğini geçerken fark etmedim. İlk defa ceza yiyorum, herkesin kurallara uyması gerektiği taraftarıyım. Denetimler sürmeye devam etsin" dedi. Bölgede 15 yıldır esnaflık yapan Oktay Karakurt ise "Burada çok sayıda kaza meydana geldi, ölenler oldu. Yaralanıp sakat kalanlar da var. Toplu taşımadakiler bu kurallara uymazken, motosiklet sürücüleri zarar görüyor. Denetimlerin sürekli yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. 

Yayalara yol vermediği için ceza kesildi | Taksi şoföründen bir garip çıkış

Yayalara yol vermediği için ceza kesildi | Taksi şoföründen bir garip çıkış

Yayalara yol vermediği için ceza kesildi | Taksi şoföründen bir garip çıkış

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ceza#Adana#Yaya Geçidi

BAKMADAN GEÇME!