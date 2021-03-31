MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Yayalar kırmızı çizgimiz’
GeriGündem ‘Yayalar kırmızı çizgimiz’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Yayalar kırmızı çizgimiz’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Yayalar kırmızı çizgimiz’

İçişleri Bakanlığı Türkiye çapında ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ kampanyası başlatırken Bakan Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’daki Çankaya Türkan Yamantürk İlköğretim Okulu’nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Trafik polislerinin öğrencilere verdiği ‘Trafik Eğitimi’ ne katılan Soylu ve Selçuk, okulun bahçesine kurulan ‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ı’ ile araç parkurunu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ programının trafik kurallarının içselleştirilmesi ve kurallara uyulması açısında önemli olduğunu söyledi. Bakan Soylu da özetle şunları söyledi:

516 CAN KURTULDU

“Türkiye’de yayalar da artık trafikte öncelikli bir konuma geldi. 2020’nin sonuna kadar trafik kazalarından kaynaklanan yaya ölümlerinde 516 az can kaybı oldu. Bunu çok daha büyük rakamlara çıkarmak istiyoruz. Eğer kuralları uygularsak hedefimiz sıfır can kaybıdır.”

MİLLİ YÜZÜCÜ DE KATILDI

‘Yayalar kırmızı çizgimiz’

Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı da bakanlar Soylu ve Selçuk’la birlikte ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ kampanyasının tanıtımına katıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi