‘Yayalar kırmızı çizgimiz’

Trafik polislerinin öğrencilere verdiği ‘Trafik Eğitimi’ ne katılan Soylu ve Selçuk, okulun bahçesine kurulan ‘Mobil Trafik Eğitim TIR’ı’ ile araç parkurunu ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ programının trafik kurallarının içselleştirilmesi ve kurallara uyulması açısında önemli olduğunu söyledi. Bakan Soylu da özetle şunları söyledi:

516 CAN KURTULDU

“Türkiye’de yayalar da artık trafikte öncelikli bir konuma geldi. 2020’nin sonuna kadar trafik kazalarından kaynaklanan yaya ölümlerinde 516 az can kaybı oldu. Bunu çok daha büyük rakamlara çıkarmak istiyoruz. Eğer kuralları uygularsak hedefimiz sıfır can kaybıdır.”

MİLLİ YÜZÜCÜ DE KATILDI





Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı da bakanlar Soylu ve Selçuk’la birlikte ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ kampanyasının tanıtımına katıldı.

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