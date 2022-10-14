Yaya yolu Scooter dolu

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İSTANBUL gibi büyük kentlerde scooter’lar hızla yayılırken Kadıköy’de de kaldırımlar, araç ve scooter’lar tarafından işgal edildi. Zaman zaman otomobil, motosiklet, kamyonet gibi araçların da park etmesiyle yayaların yürümek için kullanacağı alan da daralıyor. Yayalar mecburen yoldan yürüyor. Bazı scooter kullanıcıları ise Marmaray Suadiye İstasyonu önünde asılı olan ‘Park Yasaktır’ tabelası önüne park ediyor.

RAHAT YÜRÜYEMİYORUZ

Apartman görevlisi Halil Çalıkoğlu, "Biz rahat yürüyemiyoruz. Çocuklarıyla geçenler oluyor, bebek arabasını geçiremiyorlar. Bunlara bir düzenleme getirilmesi lazım. Burada bu şekilde park çok yanlış. Scooter’ları garaj kapımızın önüne park eden bile var. Yaya yolu burası, bunu sadece yayalar kullanmalı” diyor.

GEÇİŞİ ENGELLEMEK YANLIŞ

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Mert Erdoğan da scooter’ı kaldırıma park edenlerden: “Buraya koydum. Düzgün bir yer olduğunu düşündüm. Daha çok kaldırımın kenarına park ediyorum. Kaldırımdan gelmedim ama yaya olmadığını görünce kaldırıma girdim. Geçişi engelleyen parklar yanlış, scooter’lar için park yerleri olsa daha iyi olur.”

İBB VE TRAFİK POLİSİ YETKİLİ

3 Haziran 2021 tarihinde yapılan İBB UKOME toplantısında alınan karar doğrultusunda scooter’lara, bazı noktalar için park yasağı getirilmişti. Bu noktalar arasında Cumhurbaşkanlığı binaları, askeri alanlar, emniyet birimleri, gümrük binaları, konsolosluklar, itfaiye alanları, sağlık kurumları, saray ve kasırlar, tarihi surlar ve kapılar yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaldırım veya meydan işgal eden scooter firmalarına idari para cezası uygulama yetkisine sahip. Trafik Şube Amirlikleri de kurallara uymayan scooter kullanıcılarına cezai işlem uyguluyor.

KANUNA GÖRE YASAK

14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre; “Kamu nizamını bozacak, özel mülkiyeti ihlal edecek ve yayalar, engelliler veya hareket kısıtlılığı olan kişilerin güvenli ve bağımsız hareketlerini, araç ve yaya trafiğini engelleyecek şekilde park edilmesi, diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken; karayolunu kullananların hareketini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunulması yasak.”