Yaya trafiğinin olduğu cadde, 3 bin 500 kişi ile sınırlandırıldı

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında Muratpaşa İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca yaya trafiğinin yoğun kullanıldığı Kazım Özalp Caddesi'ne girişler sınırlandırıldı. Uygulamaya göre caddeye giren ara sokaklar tamamen kapatılırken, cadde girişleri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı. Hafta sonunda iki günlük yasağın kalkmasının ardından Milli Egemenlik Caddesi'nden başlayan Kazım Özalp Caddesi ile Kale Kapısı'na kadar olan kısımda aynı anda 3 bin 500 bulunabilecek ve yoğunluğun artması durumunda girişler geçici olarak durdurulacak.



Yasağın ikinci bir emre kadar devam edeceği belirtildi.