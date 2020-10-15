Yaya ölümleri yaşanan caddede tel çit çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkalığı, üst geçit olmasına rağmen vatandaşların refüjden geçmesi sonucu ölümlü kazaların yaşandığı Evliya Çelebi Caddesi’nde tel çit çalışması başlattı. Büyükşehir ekipleri, Opera Kavşağı’ndan başlayarak Mevlana alt geçidine kadar olan kısımda yaklaşık 1 kilometrelik tel çit çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Etiler Mahalle Muhtarı Nesrin Kuş, talebinin anında yerine getirildiğini ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.



YAYA GEÇİTLERİNİ KULLANMIYORLAR



Evliya Çelebi Caddesi’nin yayalar için çok tehlikeli olduğuna dikkat çeken Kuş, şöyle konuştu:



Yürüyen merdivenli üst geçitler olmasına rağmen vatandaşlarımız üst geçitleri kullanmak istemiyor. Daha önce ölümlü kazalar yaşandı. Öğrenciler karşıya geçmek için yaya geçitleri ve üst geçitleri kullanmıyor, refüjü kullanıyor. Bu da çok tehlike arz ediyor."



MUHTARDAN TEŞEKKÜR



Refüje tel çit yapılması talebini Büyükşehir Belediyesi’ne ilettiğini ifade eden Muhtar Nesrin Kuş, Büyükşehir Belediyesi’ndeki tüm yetkili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tel çit talebime en hızlı şekilde geri dönüldü. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumak adına Büyükşehir bize destek verdi. Şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Vatandaşlarımızın hepsini üst geçitleri kullanmaya davet ediyorum. Tüm mahallem adına Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.



