Yaya olan iki grup arasında 'yol verme' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı! 8 kişi gözaltında

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; yaya olan iki grup arasında 'yol verme' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga genişledi. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan U.G., A.G. ve N.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 8 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.