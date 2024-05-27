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Yaya geçidinden geçerken feci şekilde can verdi

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#Yaya Geçidi#Kaza#Zonguldak
Yaya geçidinden geçerken feci şekilde can verdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 12:29

Zonguldak'ta yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na (59), hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında sürüklenen Çetinoğlu, hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na, 26 PT 046 plakalı Mehmet K. (39) idaresindeki hafriyat kamyonu çarptı. Kadın kamyonun altında sürüklenirken, Çetinoğlu çevredekilerin çığlıkları ile aracını durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü polis merkezine götürüldü. Kadının yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığını gören Ahmet Akbal (50), "Kamyon, ilk sağ önden vurdu. Sonra altına aldı, çok kötü bir durum" dedi. (

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#Yaya Geçidi#Kaza#Zonguldak

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