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Yaya geçidinden geçen oğullarını bir trafik canavarı yüzünden kaybettiler... İki acılı annenin ortak çığlığı

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#Mardin#Artuklu#Nurullah Çiçek
Yaya geçidinden geçen oğullarını bir trafik canavarı yüzünden kaybettiler... İki acılı annenin ortak çığlığı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

Sosyal medya fenomenliği uğruna beğeni almak için hız yapan bir cani, yaya geçidinde çocuklarımıza kıydı. Bu uğurda başka canlar ölmesin, başka anneler bizim yaşadığımız acıları yaşamasın istiyoruz.

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MARDİN Artuklu’da 14 Temmuz akşamı, Nurullah Çiçek’in kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva’ya (11) çarptı. Metrelerce savrulan Bumanhan ve Duva hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan Nurullah Çiçek, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kazayla ilgili tutulan tespit tutanağında Çiçek’in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu, yaya geçidinde çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca, Nurullah Çiçek’in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına ‘cani, katil’ gibi kelimeler yazdığı görüldü.

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Yaya geçidinden geçen oğullarını bir trafik canavarı yüzünden kaybettiler... İki acılı annenin ortak çığlığı
Orhan Kemal Duva - Halil Bumanhan

‘TEKRARLANMAMASI İÇİN EN AĞIR CEZA VERİLSİN’

Kazada hayatını kaybeden İbrahim Halil Bumanhan’ın annesi Esra Bumanhan (37), “Olay günü arkadaşları ile gezmeye gitmişlerdi. Karşıya geçerken, fenomenlik uğruna beğeni almak için hız yapan bir cani, yaya geçidinde çocuklarımıza kıydı. İstediğimiz tek şey adalet. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. Bu gibi kazaların tekrarlanmaması için mahkemenin en ağır cezayı vermesini istiyorum” dedi.

Orhan Kemal Duva’nın annesi Büşra Duva (35) da “Sırf fenomenlik uğruna makas atarak, trafik kurallarını ihlal ederek 2 çocuğun canına kıyıyor. Fenomenlik uğruna sürekli makas atarak başka canlar ölmesin, başka anneler bizim yaşadığımız acıları yaşamasın istiyoruz. Bizim içimizi soğutacak tek şey onun en ağır şekilde ceza almasıdır” diye konuştu.

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#Mardin#Artuklu#Nurullah Çiçek

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