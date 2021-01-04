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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı

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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı
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BURSA’da yolun karşısına geçmeye çalıştığı yaya geçidinde otomobilin çarptığı Yusuf Neccar’ın (36), yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Suriyeli Yusuf Neccar yaralandı
Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde meydana geldi. Muhammed Tayyip Sağlam (23) yönetimindeki 16 PY 865 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Yusuf Neccar’a çarptı. Otomobilin ön camına çarpıp yere düşen Neccar, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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