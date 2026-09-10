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Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Begüm, hayatını kaybetti

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#Begüm Fil#Trafik Kazası#Yaya Geçidi
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Begüm, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 11:11

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Begüm Fil’e, otomobil çarptı. Hastanede tedaviye alınan Fil, kazadan bir gün sonra yaşamını yitirdi.

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Kaza, önceki gün saat 20.00 sıralarında, Yeşiltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. N.Ü. yönetimindeki 07 CTK 50 plakalı otomobilin, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken çarptığı Begüm Fil yaralandı.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Begüm, hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Fil, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fil, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Begüm, hayatını kaybetti

Otomobilin sürücüsü hakkındaki adli soruşturma sürüyor.

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#Begüm Fil#Trafik Kazası#Yaya Geçidi

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